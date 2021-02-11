«Палмейрас» проиграл «Аль-Ахли», Луис Адриано не забил пенальти

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В матче за третье место Клубного чемпионата мира «Палмейрас» проиграл «Аль-Ахли».Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась со счётом 0:0 (2:3 в серии пенальти).

В течение основного времени матча команды голов не забили. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Аль-Ахли» — 3:2.

Нападающий «Палмейрас» Луис Адриано провёл на поле весь матч. Бразилец не смог реализовать свою попытку в серии пенальти.

Встречу обслуживала сенегальская бригада арбитров во главе с Магеттом Н'Диайе. Ассистенты — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервный арбитр — Марио Эскобар.

В полуфинале «Палмейрас» уступил мексиканскому «Тигресу» (0:1), а «Аль-Ахли» не смог переиграть «Баварию» (0:2).

В финале «Бавария» встретится с «Тигрес». Финал Клубного чемпионата мира состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.