Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом»

Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в Испании «Краснодар» переиграл тбилисский «Локомотив». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник краснодарцев Руслан Камболов. Преимущество «Краснодара» увеличил Максим Кутовой, ассистировал ему нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Ираклий Сихарулидзе отыграл один мяч. На 34-й минуте Сулейманов забил третий гол «Краснодара». На 69-й минуте Теймураз Шония сократил разрыв в счёте.

В первом матче игрового дня «Краснодар» проиграл московскому «Локомотиву». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей. Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оформил дубль.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 февраля 2021, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив Тб
Тбилиси, Грузия
1:0 Камболов – 14'   2:0 Кутовой – 16'   2:1 Сихарулидзе – 17'   3:1 Сулейманов – 34'   3:2 Шония – 69'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021