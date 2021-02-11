Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом»

В товарищеском матче на сборах в Испании «Краснодар» переиграл тбилисский «Локомотив». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник краснодарцев Руслан Камболов. Преимущество «Краснодара» увеличил Максим Кутовой, ассистировал ему нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Ираклий Сихарулидзе отыграл один мяч. На 34-й минуте Сулейманов забил третий гол «Краснодара». На 69-й минуте Теймураз Шония сократил разрыв в счёте.

В первом матче игрового дня «Краснодар» проиграл московскому «Локомотиву». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей. Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оформил дубль.