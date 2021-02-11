Спортивный директор «Беневенто» рассказал, когда сможет дебютировать Адольфо Гайч

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды перешёл в итальянский «Беневенто», может дебютировать в Серии А уже в пятницу, 12 февраля, в матче с «Болоньей». Об этом рассказал спортивный директор «ведьм» Паскуале Фоджа.
«Можно точно сказать, что Гайч попадёт в заявку «Беневенто» на матч с «Болоньей». Вероятно, в пятницу Адольфо и дебютирует за наш клуб», — приводит слова Фоджи Metaretings.
Напомним, Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату Адольфо.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.Transfermarkt оценивает Адольфо в € 9 млн.
- 11 февраля 2021
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