Спортивный директор «Беневенто» рассказал, когда сможет дебютировать Адольфо Гайч

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды перешёл в итальянский «Беневенто», может дебютировать в Серии А уже в пятницу, 12 февраля, в матче с «Болоньей». Об этом рассказал спортивный директор «ведьм» Паскуале Фоджа.

«Можно точно сказать, что Гайч попадёт в заявку «Беневенто» на матч с «Болоньей». Вероятно, в пятницу Адольфо и дебютирует за наш клуб», — приводит слова Фоджи Metaretings.

Напомним, Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату Адольфо.

Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.Transfermarkt оценивает Адольфо в € 9 млн.