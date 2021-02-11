«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в полуфинал Кубка Турции
В 1/4 финала Кубка Турции «Антальяспор» переиграл «Сивасспор». Встреча проходила на стадионе «Йени 4 Эйлюль» в Сивасе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил полузащитник «Антальяспора» Фреди, который на 62-й минуте реализовал пенальти. Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле всю встречу.
«Антальяспор» вышел в полуфинал Кубка Турции, где сыграет с «Аланияспором». Матч состоится 17 марта. В другом полуфинале «Истанбул Башакшехир» встретится с победителем пары «Коньяспор» — «Бешикташ».
«Антальяспор» набрал в 23 матчах 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Кудряшова не проигрывает на протяжении десяти матчей подряд.
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