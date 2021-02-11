Тренер «Ньюкасла»: в социальных сетях мне угрожали смертью

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс признался, что ему часто поступают оскорбления и угрозы в социальных сетях.

«Социальные сети — по-настоящему мощное оружие для всех, кого это касается. В мой адрес летело немало оскорблений. Были даже угрозы смертью и тому подобное.

Иногда я вижу, как футбольные арбитры тормозят свою карьеру, потому что совершают ошибки, а им начинают угрожать отнять у них жизнь. Это непристойно и совершенно неприемлемо. Такие вещи нужно контролировать и пресекать. Подобное явление необходимо искоренить», — приводит слова Брюса Sky Sports.

Напомним, британский рефери Майк Дин попросил АПЛ не назначать его на ближайшие матчи, так как ему начали угрожать в социальных сетях смертью после ошибок в предыдущих встречах.