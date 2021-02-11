«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Саутгемптон» переиграл «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 2:0.
На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. В концовке встречи второй гол «святых» забил Стюарт Армстронг, ассистировал ему Нейтан Телла.
«Саутгемптон» вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Следующий соперник «святых» определится по итогам жеребёвки.
Ранее в четвертьфинал пробились «Борнмут», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Последний четвертьфиналист Кубка Англии определится в матче «Барнсли» — «Челси», который состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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