«Спартак» поздравил Хендрикса со свадьбой

Пресс-служба «Спартака» выложила на странице клуба в «Твиттере» видео с поздравлением полузащитника Йоррита Хендрикса со свадьбой.

«Поздравляем Йоррита и Джолизу Хендрикс со свадьбой», — говорится в сообщении пресс-службы.

6 февраля Хендрикс отметил 26-й день рождения. Руководство красно-белых презентовало нидерландскому хавбеку необычный подарок — Хендрикс получил матрёшку, которая является традиционным русским сувениром. Ранее в клубе узнали, что Йоррит коллекционирует национальные сувениры со всего мира, у него дома отведена под них отдельная полка.

Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе нынешнего года. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.