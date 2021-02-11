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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В четверг, 11 февраля, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии. Жребий развёл фаворитов турнира по разным парам:

  • «Эвертон» — «Манчестер Сити»
  • «Борнмут» — «Саутгемптон»
  • «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
  • «Барнсли»/«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

Матчи четвертьфинала запланированы на 20 и 21 марта 2021 года. Точное расписание четвертьфинальной программы будет опубликовано после переговоров между клубами, транслирующими телевизионными компаниями и местными властями.

Последний участник четвертьфинала Кубка Англии определится в матче «Барнсли» и «Челси». Встреча 1/8 финала проходит в данный момент. Идёт первый тайм, счёт — 0:0.

На стадии 1/8 финала Кубок Англии покинули «Тоттенхэм Хотспур», «Суонси Сити», «Бёрнли», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бристоль Сити».

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