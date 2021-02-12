Спортдиректор «Юргордена»: несколько лет следили за развитием Васютина

Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон прокомментировал переход голкипера петербургского «Зенита» Александра Васютина в шведский клуб.
«Не секрет, что у нас с «Зенитом» давно шёл диалог по поводу Александра. Были положительные переговоры, и для нас было важно, что мы можем арендовать Александра на весь сезон. При этом у нас также есть возможность выкупа, если всё пойдет хорошо. В то же время мы знали, что у «Зенита» была непростая ситуация с другим вратарём, когда они находились на сборах. Поэтому мы очень рады, что соглашение достигнуто. Надеюсь, Александр будет с нами уже во вторник.
Мы наблюдали за Васютиным ещё несколько лет назад, следили за его развитием. Когда осенью мы узнали о возможном уходе нашего вратаря, вариант с Александром стал для нас приоритетным. Мы видели, как Алекс играл в «Сарпсборге» и «Лахти», и оценили его статус в «Зените», где довольно много вратарей. Это современный вратарь, который произвел на нас очень сильное впечатление, это лучший выбор для нас. Очень надеемся, что он преуспеет в «Юргордене», — приводит слова Андерссона пресс-служба «Юргордена».
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