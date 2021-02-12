«Не будь киской». Слуцкий — футболисту «Рубина» в «Инстаграме»

Игрок казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев подшутил в своём «инстаграме» над главным тренером команды Леонидом Слуцким. На опубликованном фото Бакаев сидит на газоне, а на заднем плане Слуцкий на тракторе убирает футбольное поле. Данное изображение является произведением фотомонтажа, но соответствующую реакцию оно всё равно получило.

Мицуки Саито: «Топ».

«Топ». Хван Ин Бём: «Топ? Тренер тебя прибьёт, бро».

«Топ? Тренер тебя прибьёт, бро». Леонид Слуцкий: «И тебя тоже прибью».

«И тебя тоже прибью». Хван Ин Бём: «Нет, Леонид, я не говорил ничего о вас. Это для Баки… Вы знаете, я не такой, как Мицу (прости, Саито)».

«Нет, Леонид, я не говорил ничего о вас. Это для Баки… Вы знаете, я не такой, как Мицу (прости, Саито)». Леонид Слуцкий: «Не будь киской».

Ранее Солтмурад Бакаев также отметился смешной подписью фото в «Инстаграме», назвав одноклубников «своими чебуреками».