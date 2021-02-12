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«Не будь киской». Слуцкий — футболисту «Рубина» в «Инстаграме»

«Не будь киской». Слуцкий — футболисту «Рубина» в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Игрок казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев подшутил в своём «инстаграме» над главным тренером команды Леонидом Слуцким. На опубликованном фото Бакаев сидит на газоне, а на заднем плане Слуцкий на тракторе убирает футбольное поле. Данное изображение является произведением фотомонтажа, но соответствующую реакцию оно всё равно получило.

  • Мицуки Саито: «Топ».
  • Хван Ин Бём: «Топ? Тренер тебя прибьёт, бро».
  • Леонид Слуцкий: «И тебя тоже прибью».
  • Хван Ин Бём: «Нет, Леонид, я не говорил ничего о вас. Это для Баки… Вы знаете, я не такой, как Мицу (прости, Саито)».
  • Леонид Слуцкий: «Не будь киской».

Ранее Солтмурад Бакаев также отметился смешной подписью фото в «Инстаграме», назвав одноклубников «своими чебуреками».

«Мои чебуреки». С. Бакаев опубликовал фото с Давиташвили и Кварацхелией
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