Экс-футболист ЦСКА Хонда расторг контракт с «Портимоненсе» через неделю после подписания

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда покинул португальский клуб «Портимоненсе» спустя неделю после подписания контракта с ним, информирует A Bola.

34-летний японец присоединился к команде 4 февраля. Но вчера, на встрече с президентом клуба Родини Сампайо, футболист узнал, что не может быть зарегистрирован для участия в португальском чемпионате. Хонду не успели заявить в регламентированные сроки. Узнав это, Кейсуке расторг контракт с «Портимоненсе».

Сейчас Хонда пребывает в статусе свободного агента и восстанавливается после травмы, которую получил ещё во время игры за бразильский «Ботафого». К полноценным тренировкам Кейсуке вернётся в конце месяца. Он хочет набрать форму, чтобы представить Японию на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, 30 декабря 2020 года японский полузащитник покинул «Ботафого». В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагою Грампус». С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета московского ЦСКА. С «армейцами» он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.