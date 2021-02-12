«Работа, работа, работа». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба итальянской «Фиорентины» в «Инстаграме» опубликовала фото с прошедшей тренировки команды, участие в которой принимал 29-летний российский нападающий Александр Кокорин.
«Работа, работа, работа», — гласит подпись к публикации.
Пост доступен в «инстаграме» «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
До этого Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
В воскресенье, 14 февраля, «Фиорентина» встретится с «Сампдорией» в 22-м туре Серии А.
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