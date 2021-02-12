Милинкович-Савич рассказал, как купил фанатам «Ромы» ящик пива, чтобы не провоцировать их
25-летний сербский полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич рассказал о необычном случае встречи с фанатами другого клуба из столицы Италии – «Ромы».
«Молодые фанаты могут вызвать проблемы. Однажды после ужина я шёл домой и встретил группу болельщиков, которые начали меня оскорблять.
Я решил не провоцировать их, а вместо этого купил им ящик пива. В итоге мы обнялись и сделали селфи», — цитирует Милинковича-Савича ShowSport.me.
В текущем сезоне сербский хавбек принял участие в 25 встречах за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 70 млн.
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