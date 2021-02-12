«Мы говорили о жизни». Гомес – о беседе с Месси после игры «Севилья» — «Барселона»

32-летний аргентинский атакующий полузащитник Алехандро Гомес, недавно пополнивший состав испанской «Севильи», рассказал о разговоре со своим соотечественником Лионелем Месси после игры полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (2:0).



«Мы говорили о жизни. Лионель спросил меня, о том, что произошло в «Аталанте», и сказал, что ему интересно увидеть меня в Испании. Мы не говорили ни о чем странном.



Мы также говорили с Лукасом Окампосом о его травме. Мы очень любим Лео, он капитан сборной Аргентины, и мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Гомеса Football Espana.

Алехандро Гомес стал игроком «Севильи» в минувшее трансферное окно, перейдя из итальянской «Аталанты» за € 5,5 млн. В трёх матчах за испанский клуб во всех турнирах, он отметился одним забитым мячом.