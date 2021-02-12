Бубнов: для «Краснодара» крайне тревожно так крупно проиграть «Локо» перед плей-офф ЛЕ

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат товарищеской встречи между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» (0:4).



«На ход игры сильно повлияли быстрые голы «Локомотива». Все голы железнодорожников были забиты после отличных обостряющих передач, зачастую красиво разыграны. Такое ощущение, что «Краснодар» недонастроился на игру, затем уже не смог изменить ситуацию («Локомотив» хорошо умеет действовать по счету на контратаках), а ближе к концовке игроки действовали с оглядкой на матч Лиги Европы против загребского «Динамо», где-то берегли себя.



Для «Краснодара», конечно, крайне тревожно проиграть так крупно за неделю до плей-офф Лиги Европы. Есть большие проблемы в обороне: до сих пор лечится Сафонов, центральные защитники ошибаются, а Ольссен гораздо лучше выглядит выше, чем когда играет цементирующего опорника. Работа над уязвимостью защиты — главная задача Мусаева на оставшиеся дни до возобновления сезона.



Болезненный результат наверняка повлечет за собой серьезный разговор и, не исключено, что в итоге окажет положительный эффект. Даже поможет «Краснодару», как бы странно это ни звучало. «Краснодар» против Загреба будет собраннее и злее. Но получится ли надежно сыграть в обороне — большой вопрос. «Краснодар» много пропускает, и это тревожит», — цитирует Бубнова Sportbox.



Напомним, что 1-я игра 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Динамо» Загреб состоится в четверг, 18 февраля. Начало – 20:55 мск.

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