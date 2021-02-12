Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Были закрыты глаза, открыл – а на них слёзы». Чепчугов рассказал о суицидальных мыслях

«Были закрыты глаза, открыл – а на них слёзы». Чепчугов рассказал о суицидальных мыслях
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

35-летний бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал об одном из тяжелейших моментов из своей жизни.

«Что касается ножа и моей публикации — это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьёй. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным… У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… Я лёг на кухне и острым ножом … [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.

Первый раз даже вроде как почувствовал боль… Затем убрал нож… Начал во второй раз… сделал это намного сильнее, чем в первый. Казалось, что я ухожу из жизни…

Когда я во второй раз попытался это сделать, начал чувствовать боль, но всё равно продолжал… Крови не было. Вдруг в какой-то момент я подумал о Софии (дочке) — и будто переключатель сработал: мозг завёлся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл — на них были слёзы», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

«Казалось, что я ухожу из жизни...» Что происходит с бывшим вратарём ЦСКА Чепчуговым
Пронзительное интервью-исповедь многолетнего дублёра Акинфеева.
«Не справился с тяжёлой ношей и начал пить». Чепчугов — о разлуке с семьёй в Красноярске
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021