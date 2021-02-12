«Были закрыты глаза, открыл – а на них слёзы». Чепчугов рассказал о суицидальных мыслях

35-летний бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал об одном из тяжелейших моментов из своей жизни.



«Что касается ножа и моей публикации — это правдивая история, которая случилась в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьёй. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным… У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… Я лёг на кухне и острым ножом … [Роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.



Первый раз даже вроде как почувствовал боль… Затем убрал нож… Начал во второй раз… сделал это намного сильнее, чем в первый. Казалось, что я ухожу из жизни…



Когда я во второй раз попытался это сделать, начал чувствовать боль, но всё равно продолжал… Крови не было. Вдруг в какой-то момент я подумал о Софии (дочке) — и будто переключатель сработал: мозг завёлся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл — на них были слёзы», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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