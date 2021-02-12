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Чепчугов: в ЦСКА Слуцкий прекрасно понимал, что алкоголь мне помогает

Чепчугов: в ЦСКА Слуцкий прекрасно понимал, что алкоголь мне помогает
Футбол / РПЛ 0
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Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о работе под руководством Леонида Слуцкого, который ныне возглавляет казанский «Рубин».

«Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублёра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всё равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.

Леонид Викторович понимал — алкоголь мне помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За всё это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

«Казалось, что я ухожу из жизни...» Что происходит с бывшим вратарём ЦСКА Чепчуговым
Пронзительное интервью-исповедь многолетнего дублёра Акинфеева.
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