Чепчугов: в ЦСКА Слуцкий прекрасно понимал, что алкоголь мне помогает

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о работе под руководством Леонида Слуцкого, который ныне возглавляет казанский «Рубин».



«Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублёра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всё равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.



Леонид Викторович понимал — алкоголь мне помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За всё это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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