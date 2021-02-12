Чепчугов: в ночь на 26 января напился в последний раз. Теперь надо убрать мусор из головы

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих планах на будущее.



«В ночь с 25 на 26 января я опубликовал 13 публикаций. С чем была связана такая активность? В тот день я просто перебрал с алкоголем — тогда же и напился в последний раз. Я это пережил, теперь надо смотреть в будущее. Самое главное измениться, убрать мусор из головы и продолжать жить», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Напомним, что последним клубом 35-летнего вратаря был красноярский «Енисей», состав которого он пополнил летом 2017 года. За «Енисей» Чепчугов провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 47 мячей, а в 5 встречах отстоял на ноль.

«Казалось, что я ухожу из жизни...» Что происходит с бывшим вратарём ЦСКА Чепчуговым Пронзительное интервью-исповедь многолетнего дублёра Акинфеева.