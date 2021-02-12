Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Guardian.

Второе место занял форвард мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк. Третий – полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Тигрес» со счётом 1:0. Левандовски оформил дубль в полуфинале с египетским «Аль-Ахли», а также сделал результативную передачу в финале. «Бавария» выиграла клубный ЧМ во второй раз в истории. Первая победа команды состоялась в 2013 году. Тогда в финале турнира немцы обыграли марокканский клуб «Раджа» со счётом 2:0.

«Мы очень хотели победить сегодня. Гол, который мы забили, наверное, был с первого же навеса в штрафную. В перерыве матча я сказал ребятам: «Давайте! Совершите хотя бы несколько кроссов!» Однажды им это удалось, и вот так мы выиграли шестой титул, и это потрясающе! Жаль, что Томас Мюллер не смог быть здесь. Уже прямо сейчас нам предстоит перелёт домой, в Мюнхен. На празднования нет времени», – сказал Левандовски после матча.