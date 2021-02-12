Моуринью пришёл в ярость после поста Бэйла в «Инстаграме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пришёл в ярость после поста нападающего команды Гарета Бэйла в «Инстаграме», сообщает Mirror.
Наставник «шпор» объяснил травмой отсутствие валлийца в матче Кубка Англии с «Эвертоном» (4:5), однако в день встречи форвард выложил фото с тренировки и сделал подпись: «Хорошая тренировка сегодня». Болельщики обвинили Моуринью в отсутствии 31-летнего футболиста, а португалец, по информации источника, разозлился на Бэйла, так как тот выставил его в дурном свете.
Ранее стало известно, что Моуринью не рассчитывает на Бэйла. «Сливочные» отдали его «Тоттенхэму» в надежде, что он снова найдёт свой футбол и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом «Королевский клуб» снова примет валлийца, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.
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