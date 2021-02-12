Онопко: для меня смерть Миши Насибова — шок. Два дня назад говорили, он был бодрым

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал уход из жизни многолетнего массажиста «армейцев» и сборной России Михаила Насибова, которому было 67 лет.



«Мне ночью звонили из Испании, Паулино звонил. Вернее, я спал, на утро увидел пропущенный звонок и сообщение. Сейчас хочу позвонить сыну Миши. Я в шоке! Буквально два дня назад говорил с Насибовым. Он говорил, что его ещё раз прооперировали. Кажется, это была третья по счёту операция на сердце. Ему стабилизировали пульс. До этого у Миши были сложные операции, плюс переболел коронавирусом. Два дня назад он был бодрым, говорил, что всё нормально. Для меня это просто шок, очень сильно расстроен. Я с Мишей прошёл длинный путь, начиная с юношеских сборных. Наверное, больше 20 лет.



Инфаркт был где-то два-три месяца назад. Миша очень сильно переживал по поводу работы, сына, у него жена умерла. Остался больной сын, который помогал ему. Жена у Насибова была очень активной, занималась семьёй. Также Миша думал, что тоже не будет продолжать работу, переживал. Его успокаивали, говоря, что всё будет нормально. Думаю, на этом фоне инфаркт произошёл. Было видно, как сильно он переживал. Насибов сам об этом говорил. Хорошо, что в это время был рядом сын с женой. А жена — врач, они быстро среагировали, оказали первую медицинскую помощь, и Мишу спасли. Операция длилась 10 часов. После была ещё операция, а потом он заразился коронавирусом. Мишу перевезли в другую больницу. Он всегда был под контролем доктора. В команде помогали, ребята писали сообщения, все поддерживали. Я постоянно общался с ним, у нас были тёплые отношения. Насибов очень сильно переживал, когда с массажистом Соколовым Олегом, который работал много лет в федерации футбола России, СССР, поступили не очень хорошо. Его просто отодвинули. Миша переживал, этот Соколов ещё Стрельцова массировал. Он бы мог работать, развозя лекарства, для федерации это не было бы накладно. Ему, наверное, сейчас уже больше 80 лет. Таких людей у нас единицы. Понятно, что приходят молодые, но можно найти должность. Для клуба или федерации, условно, 10 тыс. рублей ничего не значат. Светлая память Мише.



Конечно, во время массажа Насибов всё время рассказывал истории, поддерживал, всегда был на позитиве. И работником был умным, хорошим. К Мише обращались за помощью, он всегда подсказывал в любом вопросе. Насибов работал всё время, ему выплачивали зарплату. Клуб с ним контракт не разрывал во время операций, только поддерживал. Он переживал, когда заболел, что контракт не продлят. Но клуб Мишу не бросил», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Скончался многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов