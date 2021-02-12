Экс-игрок «Динамо»: когда не было настроения, Насибов так взбадривал, что всё забывалось

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Ахрик Цвейба отреагировал на смерть экс-массажиста ЦСКА и сборной России Михаила Насибова. Он ушёл из жизни в возрасте 67 лет.
«Жалко, конечно… Это уникальная личность. Я с 1984 года у него в сборной: в юношеской, молодёжной, первой. Всегда столько рассказывал… Очень интересный человек, профессионал своего дела. Жаль, что такой человек ушёл. Лошадей любил, весёлый, добрый. Если у тебя нет настроения, Миша так взбодрит, что аж забудешь, почему было плохое настроение. Вечная память. Я знал, что он был на операции, мы списывались», — сказал Цвейба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.
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