«Это ломает». Семёнов рассказал, что хотел покинуть «Ахмат», но клуб его не отпустил

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что хотел покинуть грозненцев, но клуб его не отпустил.
«Остаюсь в Грозном. Был интерес «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара»? Был, но, к сожалению, всё осталось на уровне слухов. Были конкретные предложения, но почему-то всё сходило на нет. Наверное, потому что «Ахмат» хотел больше денег за мой трансфер, чем предлагали.
Не было из-за этого конфликтов? До конфликтов не доходило, но это немного неприятная ситуация. Я понимал, что хочу играть в еврокубках и достигать больших целей. При всём уважении к «Ахмату», чтобы расти, нужно играть в еврокубках. Из-за этого возникало недопонимание. Я хотел уйти, но не срослось. Это, конечно, немного ломает. Я ведь хотел играть в топ-клубе.
Сломило ли это меня? Да, можно сказать, что морально я был сломлен. Но сейчас это всё позади. Нужно двигаться дальше. Впереди чемпионат Европы со сборной. Да ещё и хочется помочь «Ахмату», потому что этот клуб многое сделал для меня. Мои мысли сейчас только о тренировках, клубе и сборной», — цитирует Семёнова «Спорт-экспресс».
- 12 февраля 2021
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