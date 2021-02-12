В Англии сильно усложнили правила трудоустройства иностранных тренеров

После выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) Футбольная ассоциация Англии (FA) сильно усложнила правила трудоустройства иностранных тренеров.



Как сообщает Daily Mail, тренер, претендующий на работу в английском клубе, должен в течение двух лет подряд или в течение трёх из предыдущих пяти работать в одной из топ-лиг. Источник не уточняет список иностранных чемпионатов, включённых в перечень, однако приводит актуальные примеры.



Самый громкий пример — Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец не смог бы возглавить «Манчестер Юнайтед», если бы эти правила существовали и раньше. До манкунианцев Сульшер возглавлял норвежский «Мольде».



Такая же учесть грозила и Марсело Бьельсе. До начала работы с «Лидс Юнайтед» аргентинец недолго (в сумме менее трёх лет) работал в марсельском «Олимпике», «Лацио» и «Лилле», а с декабря 2017 года был безработным.



Ограничения распространяются только на менеджеров, переезжающих из-за рубежа, поэтому у тех, кто уже работает в этой стране, не будет проблем, даже если они не соответствуют критериям.



Единственным другим способом, которым менеджер может получить разрешение на работу в Англии, является его работа со сборной, входящей в топ-50 рейтинга ФИФА в течение всего пятилетнего периода.

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