«Милан» рассматривает Белотти в качестве замены Ибрагимовичу

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, «россонери» рассматривают форварда как потенциальную замену 39-летнему Златану Ибрагимовичу. Итальянец забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах Серии А в этом сезоне, его контракт с туринцами истекает в июне 2022 года. «Торино» хочет продлить контракт с капитаном, но переговоры идут сложно. Команда находится далеко от зоны еврокубков, и президенту клуба Урбано Кайро нужен серьёзный проект, чтобы убедить Белотти остаться.



Контракт Ибрагимовича с миланцами истекает в конце этого сезона. Отмечается, что, даже если «Милану» удастся продлить соглашение со шведом, форварды могут быть вместе в команде.