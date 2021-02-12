«Милан» рассматривает Белотти в качестве замены Ибрагимовичу

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, «россонери» рассматривают форварда как потенциальную замену 39-летнему Златану Ибрагимовичу. Итальянец забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах Серии А в этом сезоне, его контракт с туринцами истекает в июне 2022 года. «Торино» хочет продлить контракт с капитаном, но переговоры идут сложно. Команда находится далеко от зоны еврокубков, и президенту клуба Урбано Кайро нужен серьёзный проект, чтобы убедить Белотти остаться.
Контракт Ибрагимовича с миланцами истекает в конце этого сезона. Отмечается, что, даже если «Милану» удастся продлить соглашение со шведом, форварды могут быть вместе в команде.
- 12 февраля 2021
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