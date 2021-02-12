Андрей Канчельскис назвал самого пьющего партнёра по «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о партнёрах по команде.
«Самый пьющий в «Манчестер Юнайтед? Брайан Робсон. Допустим, мы могли выпить за вечер две пинты лагера, а он — 12. Робсон, наверное, выпивал в несколько раз больше, чем мы. А потом вставал и ехал домой. Естественно, за рулём. Не на метро же. Тем более в Манчестере его нет.
В том, чтобы выпить алкоголь после матча, нет ничего страшного. Эта тенденция продолжается и сейчас», — сказал Канчельскис в интервью на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.
Андрей Канчельскис выступал за „Манчестер Юнайтед“ с 1991 по 1995 год, став двукратным чемпионом Англии.
Полузащитник Брайан Робсон играл за манкунианцев с 1981 по 1994 год.
Канчельскис в автобиографии рассказал, как оскорбил Фергюсона при первой встрече
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