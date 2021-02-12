Канчельскис рассказал о причинах ухода из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о причинах ухода из стана манкунианцев.



«Про уход из „Манчестер Юнайтед“ было много небылиц. Кто-то рассказывал, что я с мафией связался, кто-то говорил, что я проиграл в казино. Жёлтая пресса подхватывала всё.



На самом деле я ушёл из-за клубного врача, который заставлял меня играть с двойной грыжей. Я кое-как доиграл сезон, а потом лёг на операцию. После операции я немного вспылил и на повышенных тонах пообщался и с доктором, и с сэром Алексом Фергюсоном.



Врач принёс извинения, но я уже принял решение, что уйду. Не было человека, который мог дать правильный совет. И я ушёл в „Эвертон“. И уже после перехода начались все эти слухи.



Сейчас, с холодной головой, могу сказать, что я бы по-другому воспринял разговор с Фергюсоном и остался в „МЮ“. Может, даже Лигу чемпионов выиграл бы. Правда, да неё ещё дожить надо было», — сказал Канчельскис в интервью на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.



Андрей Канчельскис выступал за „Манчестер Юнайтед“ с 1991 по 1995 год, став двукратным чемпионом Англии. 1 июля 1995 года он за € 7,5 млн перешёл в «Эвертон».

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