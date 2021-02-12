Черчесов отреагировал на игру Головина, а также высказался о Миранчуке и Кокорине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина, который в последней встрече чемпионата Франции с «Нимом» (4:3) оформил хет-трик, а также высказался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке и нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятёрки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трёх сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе из ЦСКА в «Монако». Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

Миранчук и Кокорин? Во-первых, мы рады, что представители России переходят в такое серьёзное соревнование, как Серия А. Понятно, что обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, а на СМИ не реагируем — оцениваем сами. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач — проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать. Про Кокорина же рассуждать предметно пока рано, так как он совсем недавно перешёл в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену", — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».