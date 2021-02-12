Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о завершившихся зимних сборах команды.



«Всё ли из запланированного удалось проделать? Если говорить о работе, то в принципе многое из того, что планировали. Конечно, всегда хочется большего, но мы всегда ориентируемся на состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, чтобы держать рабочий баланс. Что касается итогов, конечно, расстраивает большое количество потерь игроков. Это, конечно, минус. Мышечных травм не так много, но футбол — контактный вид спорта, и те единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют ребятам работать в полной группе. Конечно, это нас расстраивает.



Дальнейшие планы? Мы вернёмся в Петербург и посмотрим на состояние поля на тренировочной базе, посмотрим состояние поля на стадионе. В любом случае у нас ожидаются медицинские обследования после приезда, которые продлятся два дня. До игры на Кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать, исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то придумывать для того, чтобы поддерживать состояние в тех условиях, которые у нас есть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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