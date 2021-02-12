Моуринью прокомментировал ситуацию с отсутствием Бэйла в заявке на матч с «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью объяснил причины, по которым нападающий Гарет Бэйл не был включён в заявку «шпор» на матч 5-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном» (4:5).
«В воскресенье у нас был матч с «Вест Бромвич Альбион» и Бэйл не играл. В понедельник я был немного удивлён его желанием пройти медицинское обследование. Он сказал, что чувствует дискомфорт в мышцах, поэтому в понедельник он не тренировался с командой.
Во вторник Гарет занимался с командой, но сказал мне, что хочет поработать с отделом спортивной медицины, чтобы укрепить проблемное место. Именно поэтому его не было в заявке на матч с «Эвертоном».
Мне не кажется, что это явная, очевидная травма. Я бы сказал, что у него есть ощущение дискомфорта, и из-за этого он не мог тренироваться на 100%, но я не думаю, что можно говорить о травме. Я говорю об этой ситуации открыто и абсолютно честно», – приводит слова Моуринью Sky Sports.
31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее стало известно, что Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Мадридский «Реал» отдал валлийца в аренду в «Тоттенхэм» в надежде, что он вернётся на свой высокий уровень и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом Бэйл вернётся в «Королевский клуб», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.
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