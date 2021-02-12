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«Кто ударил так больно?» Лоськов — после коридора в честь дня рождения

«Кто ударил так больно?» Лоськов — после коридора в честь дня рождения
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов, который отмечает сегодня, 12 февраля, день рождения, прошёл через поздравительный коридор от игроков красно-зелёных. Специалисту исполняется 47 лет.

«Кто ударил так больно?» — сказал Лоськов после выхода из коридора.

Дмитрий Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. В составе «железнодорожников» он дважды становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и два раза Суперкубок. Экс-футболист также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». За сборную России сыграл 25 матчей.

«Локомотив» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидером соревнования является «Зенит» (41).

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