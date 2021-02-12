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Стало известно, что судья Лаос говорил игрокам «Барселоны» после неназначенного пенальти

Стало известно, что судья Лаос говорил игрокам «Барселоны» после неназначенного пенальти
Футбол / Испания 0
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Опубликована расшифровка реплики арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего первый полуфинальный матч Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» (2:0), в адрес игроков гостей.

В одном из эпизодов встречи защитник сине-гранатовых Жорди Альба попытался ворваться в штрафную площадь хозяев, однако на нём нарушил правила полузащитник Сусо. Футболист каталонской команды упал за линией и вместе с партнёрами стал требовать от судьи назначить пенальти, однако тот посчитал, что фол случился раньше, и назначил штрафной удар.

«Фол был за пределами штрафной площади. Сусо завалил его, но снаружи штрафной. Внутри ничего не было. Фол не внутри», — приводит цитату Лаоса Marca со ссылкой на Mediaset.

Ответная встреча пройдёт в Барселоне 3 марта. Победитель противостояния «Севильи» и «Барселоны» сыграет с победителем пары «Атлетик» (Бильбао) — «Леванте».

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