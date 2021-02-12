Илкай Гюндоган впервые стал игроком месяца в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан игроком января в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт АПЛ.
Хавбек забил пять мячей за месяц и провёл успешные матчи с «Челси», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич Альбион», что помогло «горожанам» в итоге одержать шесть побед подряд и закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
30-летний футболист впервые получил награду и является первым игроком «Манчестер Сити», получившим приз после нападающего Серхио Агуэро в январе 2020 года. В декабре и ноябре 2020 года лучшим признавался хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, в октябре — нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, в сентябре — форвард Доминик Калверт-Льюин.
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