Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА Насибова. Фото
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста «армейцев» и сборной России Михаила Насибова.
«Дядя Миша. Вечная память», — написал капитан красно-синих.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Игоря Акинфеева.
До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в комитете по физической культуре при Совете Министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.
Ранее стало известно, что Акинфеев подарил Насибову миллион рублей перед последней операцией.
Акинфеев подарил миллион рублей экс-массажисту ЦСКА Насибову перед последней операцией
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