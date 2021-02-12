Оздоев: Хуммельс — самый любимый футболист из последнего немецкого поколения

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как ему удалось поменяться футболками с защитником дортмундской «Боруссии» Матсом Хуммельсом.
«Это мой самый любимый футболист из последнего немецкого поколения. Импонирует именно его стиль игры, тем более на протяжении стольких лет. Есть что у него почерпнуть. Поэтому, конечно, хотел обменяться с ним футболками после нашей игры с «Боруссией», но его заменили раньше. Ну, думаю, всё, не получится.
Сидим потом в раздевалке, подходит наш администратор. «Слушай, Мага, там из „Боруссии“ майку передали, попросили с тобой поменяться. Ты как?» Говорю: «Конечно, давай. Мне без разницы чья — повешу дома просто футболку Дортмунда». Тем более мне их форма с детства очень нравилась. У друга был ещё салатовый вариант — фантастический. На всякий случай у администратора спрашиваю: «А всё же чья майка?» «Не знаю, посмотри сам», — говорит. Разворачиваю, а там — Хуммельс. Представляете?!
Аж закричал: «Быстрее отдайте, пожалуйста, ему мою майку! Меняюсь!» В итоге эта футболка стала единственной, которую никому не подарил, — оставил себе", — цитирует Оздоева пресс-служба клуба.
- 12 февраля 2021
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