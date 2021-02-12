Хусаинов рассказал, как экс-массажист ЦСКА Насибов выручил футболистов перед важным матчем

Бывший администратор сборных СССР и России Сергей Хусаинов рассказал интересную историю, связанную с экс-массажистом ЦСКА Михаилом Насибовом, а также высказался о его смерти.



«Это потеря для отечественного футбола. Насибов – его легенда. Таких, как он, уже и нету. Пусть земля будет пухом. Михаил Николаевич — легенда. Понятно, что его сфера деятельности — это помощь лучшим футболистам, причём всем, кто приходил в сборные, начиная с юношеской, молодёжной. Ведь человеческий организм – он как хорошая машина: всё зависит от того, как её заправить, подготовить, проверить все колёсики, винтики и шпунтики. Плюс должно быть умение создать соответствующее психологическое настроение.



Мы познакомились на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Но первой на ум мне приходит другая история. Улетали на важную игру в Шотландию. Нам сделали чартер в 10 утра, летели заранее. Игра в среду, а мы в пятницу из Шереметьево стартовали. И вдруг задержка, причём приличная. А главное – проблемы с питанием на борту: его просто могло не быть из-за финансовых проблем.



А мы же в режиме, должны готовиться. Михаил Николаевич подошёл: «Серёнь, надо что-то делать». Я говорю: «Ну а что делать?» А он отвечает: «У меня есть вот столько денег». Я говорю: «А у меня вот столько». «Пойдём, — говорит, — по буфетам». Мы обошли весь аэропорт. Всё, что было полезное для здоровья футболистов, купили – почти весь буфет. Загрузились на борт и тут узнали, что деньги всё-таки поступили и бортовое питание будет. Но я бы отметил вот это желание Насибова что-то придумать в, казалось бы, безвыходной ситуации. Он старался поддержать позитив в команде, шутил…

Ещё у него был один коронный номер на всех сборах. Он брал апельсин и говорил: «С любым из вас готов поспорить, что буду жонглировать головой больше, чем вы». Футболисты делали по три-четыре жонглирования, а Миша начинал жонглировать, как отец его покойный, жокей, на коне скакал: цок-цок-цок. Просто поразительно!" — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.