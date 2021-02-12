Оздоев рассказал, как «Зениту» удалось сделать фото с актёром Уиллом Смитом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как команде удалось на сборах сделать фото с актёром и хип-хоп-исполнителем Уиллом Смитом.

«Заходим в тренажёрный зал и вдруг видим — он там занимается. Сразу решили, что не будем отвлекать — человек дело делает. Сами знаем, каково это, когда тренируемся. Но в какой-то момент он сам подошёл. Помахал всем нам, узнал команду, поздоровался. В итоге мы попросили, мол, давайте совместное фото сделаем.



Нравится ли он мне как актёр? Топ — в плане работы в своей сфере. Прекрасный актёр и, на мой взгляд, прекрасный человек. У каждого, конечно, своё мнение. Но я считаю Смита одним из лучших артистов. Поэтому очень интересно было его увидеть», — цитирует Оздоева пресс-служба клуба.