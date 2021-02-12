Гвардиола сравнялся с Клоппом по количеству наград тренеру месяца в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании испанский специалист обошёл Микеля Артету («Арсенал»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Грэма Поттера («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Для Гвардиолы этот приз стал первым в нынешнем сезоне и восьмым за время работы в Англии. По этому показателю он сравнялся с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и уже не тренирующими в чемпионате Англии Мартином О’Нилом и Гарри Реднаппом.
«Манчестер Сити», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 5 очков и имея матч в запасе.
Видеообзор недавней победы «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»:
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