Гвардиола сравнялся с Клоппом по количеству наград тренеру месяца в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги.



В голосовании испанский специалист обошёл Микеля Артету («Арсенал»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Грэма Поттера («Брайтон энд Хоув Альбион»).



Для Гвардиолы этот приз стал первым в нынешнем сезоне и восьмым за время работы в Англии. По этому показателю он сравнялся с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и уже не тренирующими в чемпионате Англии Мартином О’Нилом и Гарри Реднаппом.



«Манчестер Сити», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 5 очков и имея матч в запасе.

Видеообзор недавней победы «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»: