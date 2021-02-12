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Клопп: Алисон не рад ошибкам в матче с «Манчестер Сити». Ребята его не критикуют

Клопп: Алисон не рад ошибкам в матче с «Манчестер Сити». Ребята его не критикуют
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре вратаря Алисона Бекера в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

В середине второго тайма, когда счёт был 1:1, бразилец допустил грубую ошибку, которая привела к голу «горожан». На этом его неудачи не закончились, и спустя всего три минуты «Сити» вновь забил после его ошибки. На 83-й минуте счёт стал разгромным, после того как Алисон не справился с ударом, направленным в него.

«Конечно, Алисон не был рад тому, что произошло в матче с «Сити», но важно понимать, что вратари на протяжении своей длинной карьеры ошибаются. Подобные ошибки от игрока уровня Алисона — редкость, а у него их было сразу две. Но ребята его не критикуют», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Видео первой ошибки Алисона:

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