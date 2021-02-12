«Торпедо» подписало украинского защитника, покинувшего «Тамбов»

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Александра Каплиенко.



24-летний украинский футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, заключив контракт, рассчитанный на 2,5 года. За свою новую команду Александр будет выступать под 25-м номером.



Последним клубом Каплиенко был «Тамбов». Игрок покинул тамбовчан наряду с большинством партнёров из-за финансовых проблем клуба. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек.



За «Тамбов» Каплиенко выступал с февраля прошлого года. Ранее он защищал цвета тбилисского «Динамо», с которым стал чемпионом Грузии, запорожского «Металлурга», «Смолевичей», одесского «Черноморца» и «Металиста».

Источник: РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова». Клуб получит 300 млн рублей