Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» подписало украинского защитника, покинувшего «Тамбов»

«Торпедо» подписало украинского защитника, покинувшего «Тамбов»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе защитника Александра Каплиенко.

24-летний украинский футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, заключив контракт, рассчитанный на 2,5 года. За свою новую команду Александр будет выступать под 25-м номером.

Последним клубом Каплиенко был «Тамбов». Игрок покинул тамбовчан наряду с большинством партнёров из-за финансовых проблем клуба. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек.

За «Тамбов» Каплиенко выступал с февраля прошлого года. Ранее он защищал цвета тбилисского «Динамо», с которым стал чемпионом Грузии, запорожского «Металлурга», «Смолевичей», одесского «Черноморца» и «Металиста».

Источник: РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова». Клуб получит 300 млн рублей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021