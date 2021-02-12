Почеттино: Неймар расстроен, что не сыграет с «Барселоной». Он создан для таких матчей

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о травме нападающего Неймара в преддверии противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не знаю, попросит ли Неймар отпустить его в Бразилию на время восстановления. Всё зависит от заключения врачей. Иногда игрокам идут на уступки и позволяют сменить обстановку, чтобы вернуться в строй скорее. Всегда есть надежда, что восстановление будет проходить удачно.
Надеюсь, Неймар будет доступен в ответном матче. Его отношение к делу и мотивация впечатляют. Он особенно предвкушал возможность сыграть с «Барселоной» и очень расстроен, что не сможет выйти на поле. Жаль. Неймар создан для таких матчей, поэтому для него это удар. Потеря Неймара и Ди Марии — большой минус для нас, но мы должны адаптироваться к обстоятельствам. Я оптимист, и для команды это вызов», — цитирует Почеттино ESPN.
Первый матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в Испании 16 февраля. Ответная встреча состоится 10 марта во Франции.
- 12 февраля 2021
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