Магнуссон — о Насибове: мы потеряли прекрасного друга и человека

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил соболезнования семье бывшего массажиста «армейцев» и сборной России Михаила Насибова.

«Сегодня печальный день. Мы потеряли прекрасного друга и человека, который своей добротой и улыбкой мог мгновенно поднять настроение всем окружающим. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Михаил. В наших сердцах ты будешь жить вечно», — написал Магнуссон в «Твиттере».

Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.