Оздоев: на поле готов умирать за любого нашего. Это война — кто вместе, тот и выиграет!
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о самоотдаче и сравнил футбол с войной.
«Когда я выхожу на поле, готов умирать за любого нашего. Вне зависимости от того, прав он или виноват, а лишь потому, что он в моей команде. Считаю, на поле каждый должен быть друг за друга. Как говорится, на войне не спрашивают, прав ты или виноват. Это война на поле, кто вместе, тот её и выиграет!» — цитирует Оздоева пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
Оздоев: из команд, которые боролись за выживание, «Тамбов» единственный играл в футбол!
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