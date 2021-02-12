Дриусси обратился к болельщикам «Ривер Плейта»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси на своей странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам.
По всей видимости, сообщение адресовано фанатам «Ривер Плейта», так как игрок добавил к посланию эмодзи с символом аргентинской команды — курицей.
«В жизни ничего не происходит случайно. Мы увидимся снова», — написал аргентинец.
Дриусси, вероятно, останется в «Зените» как минимум до конца нынешнего сезона. Сине-бело-голубые не намерены отпускать футболиста в это трансферное окно. В клубе недовольны действиями «Ривер Плейта», который первым делом стал вести переговоры с Себастьяном, не обратившись к руководству «Зенита». Ожидается, что если переход на правах аренды и состоится, то только в том случае, если «Ривер Плейт» заплатит «Зениту» солидную сумму.
Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейта». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 мяч в 5 встречах в Лиге чемпионов.
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