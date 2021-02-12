Бывший российский футболист болеет БАС. От этого заболевания скончался Риксен

Бывший российский футболист Сергей Мандреко болеет неизлечимым заболеванием – боковым амиотрофическим склерозом. Об этом рассказала супруга экс-игрока Инга.



«В 2016-м Сережа заболел. Болезнь эта — она ужасная. Неизлечимая. Она не даёт человеку ни одного шанса на выживание. Перед человеком, которого схватил за горло БАС, встаёт только один вопрос: сколько? Сколько отпущено: месяц, три, год? Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, поэтому мы всё-таки смогли, научились жить заново. И сопротивляемся изо всех сил вот уже пять лет.



БАС умеет находить жертвы в футбольной среде. История Фернандо Риксена, игравшего за «Зенит», хорошо известна в России. Но вы правы: с этой болезнью ничего не понятно. И я так думаю, что травмы здесь ни при чём. Перечитано мною, поверьте, всё, что только можно перечитать. Сколько форумов отработано, сколько было встреч, визитов, разговоров! Сколько методик лечения мы перепробовали — от сирийской до индийской, включая нетрадиционные…



И вот моя версия, точнее одна из них: процесс могла запустить химия, которой обрабатываются газоны», — цитирует супругу Мандреко TELESPORT.



Риксен ушёл из жизни в 2019 году в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. Он страдал от бокового амиотрофического склероза (MND) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.

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