Бывший форвард «Кардиффа» отбыл дисквалификацию за кокаин и перешёл в «Мидлсбро»

Бывший нападающий «Кардифф Сити» Натаниэль Мендес-Лэйнг в сентябре 2020 года покинул клуб из-за положительного допинг-теста, сообщает The Sun.
В крови футболиста был обнаружен кокаин. В тесте Мендес-Лэйнга нашли наркотик после матча с «Бристоль Сити» (1: 0), который состоялся 4 июля. Мендес-Лэйнг признался в употреблении кокаина накануне матча и получил трёхмесячную дисквалификацию, а «Кардифф Сити» расторг контракт с игроком. Публично об инциденте с кокаином не сообщалось, в заявлении клуба лишь было сказано, что футболист «нарушил условия контракта».
28-летний игрок отбыл дисквалификацию, после чего присоединился к «Мидлсбро» в качестве свободного агента. «Хочу оставить тот период жизни в прошлом. С нетерпением жду будущего и рад вернуться к тому, что люблю», — сказал Мендес-Лэйнг после подписания контракта с «Мидлсбро».
- 12 февраля 2021
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