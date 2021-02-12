«Локомотив» настроен продать Мурило летом

«Локомотив» настроен продать защитника Мурило Серкейру летом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Клуб не будет чинить препятствий уходу Мурило, если поступит предложение. «Локо» рассматривает его продажу как выгодную сделку», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что летом клуб могут покинуть ещё несколько важных для клуба игроков, к которым есть интерес в Европе. Отметим, что летом истекают сроки контрактов у Эдера, Владислава Игнатьева и Ведрана Чорлуки.



До 15 февраля «Локомотив» будет готовиться в Марбелье (Испания) к возобновлению сезона. В Испанию прилетело 32 игрока «Локомотива». «Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).

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