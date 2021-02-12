Мане хочет вложить деньги в клуб четвёртого дивизиона Франции

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вёдет переговоры об инвестициях в клуб четвёртого дивизиона Франции «Бурж Фут», сообщает Get French Football News.

Мане хочет вложить деньги в развитие клуба, а президент «Бурж Фут» Шейх Силла уже встретился с Папе Дьенгом, близким другом игрока «Ливерпуля». Инвестиции пойдут на развитие молодежных учреждений и создание женской команды.

«Бурж Фут» основан в 1983 году. В сезоне-2019/2020 клуб впервые выступил в четвёртом дивизионе Франции.

10 февраля пресс-служба валлийского «Рексема», выступающего в пятом по значимости дивизионе футбольных лиг Англии, сообщила, что голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами клуба. Новые владельцы вложили в клуб £ 2 млн (около € 2,28 млн) в соответствии с условиями сделки.