Баскетболист Харден в форме «Ювентуса» записал видео для Дибалы

Баскетболист «Бруклин Нетс» Джеймс Харден в форме «Ювентуса» записал обращение к нападающему Пауло Дибале.
«Как поживаешь, Дибала? Хотел просто поздороваться и сказать, что я твой большой поклонник. Удачи в сезоне», — сказал Харден в видео, выложенном в «твиттере» «Ювентуса».
Напомним, Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал в «Инстаграме» фото тренировочного процесса и написал, что ждёт возвращения на поле.
Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло». Он может вернуться на поле 9 февраля, когда «Ювентусу» предстоит ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Интером». В нынешнем сезоне Дибала провёл за «старую синьору» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 12 февраля 2021
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