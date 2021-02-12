Орлов: Денисов был прав и в «Анжи», и с Черчесовым. Я ему аплодирую как человеку

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к бывшему полузащитнику «Зенита» Игорю Денисову.
«Игорь Денисов сейчас живёт в Москве. Играть не собирается. Его же звал «Ахмат». Мне тренер этой команды Талалаев сказал, что приглашал Игоря на позицию опорника. Это было летом. Ему давали хороший оклад, но он сказал: «Нет, больше играть уже не буду».
Денисов поиграл, у него прекрасная футбольная карьера. Везде, где играл, им были довольны. Удивительный опорник. Да, поругался в «Анжи». Но он-то прав! Правда была на его стороне. Я потом разговаривал с футболистами, которые были рядом. Они говорят: «Денисов прав». И в истории с Черчесовым в «Динамо» Игорь тоже был прав. У него своя правда. Игрокам с обострённым чувством справедливости очень трудно существовать. Я ему как человеку аплодирую. Игорь всё равно выходил и доказывал, что он игрок.
Думаю, в Москве Денисов остался ради детей. У него там дети пошли в школу. Правда, не разговаривал с ним на эту тему. Как игрок он мне симпатичен. Боевая единица! Он даст кому-нибудь интервью в Москве. Там много журналистов, и кто-то его уговорит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 12 февраля 2021
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